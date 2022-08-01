Красногорск, 1 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. С начала 2022 года число ДТП с автобусами на территории Подмосковья сократилось на 27,5%. Об этом 1 августа заявила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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По её словам, позитивное влияние на динамику с числом аварий оказал целый комплекс мер, который проводится на территории региона для обеспечения безопасности движения.

«Мы контролируем проведение техосмотров и обслуживание автобусов, проводим совместные рейды с Ространснадзором и ГИБДД», — сказала Кротова.