Волгоград, , 15:43 — REGNUM На подготовку образовательных учреждений Волгоградской области к новому учебному году выделено более 600 млн рублей. Такие данные губернатор Андрей Бочаров привёл 1 августа на оперативном совещании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы идут во всех муниципальных образованиях. Подрядчики меняют окна, ремонтируют кровли, приводят в порядок спортивные залы, площадки и пришкольные территории.

«На эти цели из бюджета в этом году мы выделили более 600 млн руб. Порядка половины плановых работ уже выполнено», — сказал Андрей Бочаров.

В новом учебном году первых учеников и воспитанников примут школа-тысячник в Красноармейском районе Волгограда и детские сады в Михайловке и в Волжском. Кроме того, в Камышине откроется уже пятый в регионе «Кванториум» и 96 центров «Точка роста» в сельских школах.