Москва, 1 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) анонсировала Всероссийские соревнования по компьютерному спорту среди студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации 1 августа.

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В рамках соревнований пройдут матчи по игре Dota 2 в дисциплине «Боевая арена» и игре Counter-Strike: Global Offensive в дисциплине «Тактический трёхмерный бой». Первый квалификационный турнир состоится уже 6 августа 2022 года — последний завершится 28 августа.

Добавим, что во Всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту смогут принять участие студенты и аспиранты высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, а также выпускники образовательных организаций, получившие государственный документ об образовании в 2022 году. Команды, показавшие лучший результат на квалификационных турнирах, получат возможность выступить на Всероссийском финале, который пройдёт в Москве 15 —17 сентября 2022 года на территории Yota Arena — его общий призовой фонд составляет 3 млн рублей.