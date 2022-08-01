Василий Иванов, 1 августа 2022, 18:26 — REGNUM В Калужской области прогремел фестиваль «Архстояние-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вид на парковку фестиваля «Архстояние-2022»
Вид на парковку фестиваля «Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM

В лэнд-арт парке Никола-Ленивец в 17-й раз прошел фестиваль современного искусства «Архстояние». В этом году лейтмотивом мероприятия стало понятие «счастье». Главный вопрос «Счастье есть?», на который дали свой вариант ответа кураторы, художники и артисты, стал общей темой при выборе произведений и формировании пространства фестиваля.

Вид на реку Угра и Маяк
Вид на реку Угра и Маяк
Василий Иванов © ИА REGNUM
Комплекс «Вселенский разум»
Комплекс «Вселенский разум»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Позолоченный телец Василия Щетинина
«Вселенский разум»
Позолоченный телец Василия Щетинина
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Вселенский разум»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пляжная зона
Пляжная зона
Василий Иванов © ИА REGNUM
Палаточный городок
Палаточный городок
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Бродский и Антон Тимоф — «Вилла ПО2»
Александр Бродский и Антон Тимоф — «Вилла ПО2»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Непроходимая чаща
Непроходимая чаща
Василий Иванов © ИА REGNUM
Партисипаторный проект Дмитрия Волкострелова Встреча-Место
Штурм неба
Партисипаторный проект Дмитрия Волкострелова Встреча-Место
Василий Иванов © ИА REGNUM
Штурм неба
Василий Иванов © ИА REGNUM
Основатель арт-парка и «Архстояния» Николай Полисский
Основатель арт-парка и «Архстояния» Николай Полисский
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обитаемое вещество
Обитаемое вещество с ночной подсветкой
Обитаемое вещество
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обитаемое вещество с ночной подсветкой
Василий Иванов © ИА REGNUM

Доминантой «Архстояния-2022» стал «Мавзолей мечты» Тотана Кузембаева. 29-метровая башня, увенчанная искусственным пальмовым оазисом, собрана послойно из различных материалов.

«Мавзолей мечты»
«Мавзолей мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Внутренний вид «Мавзолея мечты»
Фрагмент стены «Мавзолея мечты»
Внутренний вид «Мавзолея мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент стены «Мавзолея мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Кирпичи, пластиковые использованные бутылки, битое стекло, искусственные цветы, — всё это ступени над головой природы, по которым люди стремятся к своей мечте.

На пути к «Мавзолею мечты»
На пути к «Мавзолею мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM
У «Мавзолея мечты»
У «Мавзолея мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM
У «Мавзолея мечты»
У «Мавзолея мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Стоит ли она такого пути, и как можно пройти его в гармонии с окружающим миром? Вот главные вопросы, волнующие автора Тотана Кузембаева.

Тотан Кузембаев рассказывает о своем проекте «Мавзолей мечты»
Тотан Кузембаев рассказывает о своем проекте «Мавзолей мечты»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабным элементом фестиваля стал «Санаторий сна» Романа Сакина. Погрузиться в широкий спектр состояний от легкой дремоты до глубокого сна можно именно здесь, уютно устроившись в гамаке или на кровати прямо в лесу.

«Санаторий сна»
«Санаторий сна»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Санаторий сна» Романа Сакина
Роман Сакин
«Санаторий сна» Романа Сакина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Роман Сакин
Василий Иванов © ИА REGNUM

Качественным аккомпанементом сновидениям стали «скучные» лекции и хор зевающих людей. Также людям предлагали чай из травяных сборов.

Зевающий хор
Зевающий хор
Василий Иванов © ИА REGNUM

Поиски счастья, по мнению художниц Юлии Назар, Светы Деминой, Ксении Куприной, Насти Марковской и Оли Аксеновой, можно осуществлять и с высоты птичьего полета. Отстранение от привычного восприятия окружающего и создание особого самостоятельного пространства «между небом и землей» дают возможность свежих впечатлений и ощущений.

С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Назар
Юлия Назар
Василий Иванов © ИА REGNUM

Черной дырой на карте фестиваля стала «Большая грязь» Дарьи Лисицыной. Художница работает с темой детства, помещая всех желающих в равные и открытые взаимоотношения в контексте одной большой грязевой ванны. «Это удовольствие из детства».

Художница Дарья Лисицына
Художница Дарья Лисицына
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Большая грязь» Дарьи Лисицыной
«Большая грязь» Дарьи Лисицыной
Василий Иванов © ИА REGNUM
Купание
Купание
Василий Иванов © ИА REGNUM
В проекте используется лечебная грязь, привезенная из Ейска
Полное погружение
В проекте используется лечебная грязь, привезенная из Ейска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полное погружение
Василий Иванов © ИА REGNUM

Наряду с этим грязь, привезенная специально для проекта из Ейска, обладает и полезными свойствами.

Рядом с грязью расположены душевые
Рядом с грязью расположены душевые
Василий Иванов © ИА REGNUM

Игровой формат представлен необычным проектом «Вау! Кикер». Число участников здесь может достигать 16 человек, а мячей может быть сразу 3 или 4. Коллектив mla+ в составе Игоря Тарновского, Даниила Веретенникова и Ксении Дудиной разработал новый увлекательный вариант кикера, удлиняющего классическую дистанцию игрового поля и сближающего при этом всё больше людей.

«Вау! Кикер»
«Вау! Кикер»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Феномен «черной полосы» был очень интересно переосмыслен бюро Son architecture. Реальная черная полоса разрезала территорию Николы-Ленивца. Пройти по ней сквозь «жизненное поле» и дойти до Белых ворот Николая Полисского — это живописная метафора преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути.

Черная полоса Son architecture
Черная полоса Son architecture
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Полисский «Белые ворота»
Николай Полисский «Белые ворота»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерпретация нестандартного масштаба аквариума и придание данному пространству новых интересных смыслов — вот основные аспекты работы Сергея Шеховцова «Аквариум». Огромную корягу и характерный сундук сокровищ на типичной гальке облюбовали не золотые рыбки, а посетители фестиваля. Смена масштаба привела к изменению восприятия. Теперь это рекреационная зона со своей экосистемой, пляжем и зоной комфорта.

Работа Сергея Шеховцова — Аквариум
Работа Сергея Шеховцова — Аквариум
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Шеховцов
Сергей Шеховцов
Василий Иванов © ИА REGNUM

Новым произведением классика «Архстояния» Александра Бродского стал лэнд-арт «6 соток».

Александр Бродский
Александр Бродский
Василий Иванов © ИА REGNUM

Размышление о феномене «священного метража» дачного участка создает интересную геометрическую головоломку, в которую предлагает погрузиться автор. Лабиринт из 6 квадратов, огороженных характерными заборами, врезается в окружающий его ландшафт.

Работа «Шесть соток» — Александр Бродский
Работа «Шесть соток» — Александр Бродский
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ротонда Александра Бродского
Ротонда Александра Бродского
Ротонда Александра Бродского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ротонда Александра Бродского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на ротонду Бродского ночью
Вид на ротонду Бродского ночью
Василий Иванов © ИА REGNUM

Музыкальная программа стала двусоставным компонентом фестиваля. В ее контексте необходимо говорить не только о музыке, но и о самой площадке, на которой выступали артисты. В целом стоит отметить обилие подобных точек на карте «Архстояния-2022».

Вечер в Никола-Ленивце
Вечер в Никола-Ленивце
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля возвращаются утром к палаточному лагерю
Гости фестиваля возвращаются утром к палаточному лагерю
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сеновал
Сеновал
Василий Иванов © ИА REGNUM
Огненная сцена
Огненная сцена
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Вместе с жанрами происходила и смена ландшафтов. От поля и полян до леса и оврагов. Одним из основных событий музыкальной программы можно по праву считать выступление группы POLE на «огненной сцене». Огромное пространство было окружено кольцом пламени костров. Пройти на партер внутри огня или остаться снаружи в амфитеатре — дело зрителя. Уникальный диалог между атмосферой огненной мистерии и звучанием женского акапельного секстета POLE, миксующим с битбоксом народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках. Параллельно с живым выступлением исполнительницы осуществляли его дубляж на жестовый язык для слабослышащих людей.

У огненной сцены
У огненной сцены
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители подходят к огненной сцене
Зрители подходят к огненной сцене
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление группы POLE
Выступление группы POLE
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители
POLE
Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
POLE
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хоровод
Хоровод
Василий Иванов © ИА REGNUM
Огонь догорает
«Архстояние-2022»
Огонь догорает
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На огненной сцене
На огненной сцене
Василий Иванов © ИА REGNUM
Внутри огненной сцены
Внутри огненной сцены
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители внутри огненного кольца
Зрители внутри огненного кольца
Василий Иванов © ИА REGNUM

Также одними из наиболее атмосферных музплощадок фестиваля можно считать сцены «Одеялко» на акустической поляне и «Счастья нет?». В первом случае снова акцентным моментом становится элемент перформанса, заключавшегося в концерте с использованием «одеялка» размером 100 на 100 метров, сделанного из изотермической пленки с металлическим напылением. Сцена «Счастья нет?» поражает своей интеграцией в пространство оврага и общей уютной атмосферой музыкально-светового шоу.

Сцена в «Вавилонской яме»
Сцена в «Вавилонской яме»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля передвигаются между ночными площадками
Сцена Prizma
Гости фестиваля передвигаются между ночными площадками
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сцена Prizma
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шарлот
Шарлот
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
«Архстояние-2022»
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Акустическая поляна
Акустическая поляна
Василий Иванов © ИА REGNUM

Добраться до фестиваля можно было разными способами. Доехать на автобусе-театре, оказавшись в гуще спектакля, тоже было возможно. Любопытный формат поездки от режиссера Габбилена Галычева предварял фестиваль для всех желающих скоротать дорогу в творческой обстановке. Размышление на тему замкнутого пространства, перевоплощения и детерминированности взаимоотношений зрителя и артиста.

Спектакль «Автобусная экскурсия»
Спектакль «Автобусная экскурсия»
Василий Иванов © ИА REGNUM