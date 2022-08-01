1 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Василий Иванов, , 18:26 — REGNUM В Калужской области прогремел фестиваль «Архстояние-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вид на парковку фестиваля «Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

В лэнд-арт парке Никола-Ленивец в 17-й раз прошел фестиваль современного искусства «Архстояние». В этом году лейтмотивом мероприятия стало понятие «счастье». Главный вопрос «Счастье есть?», на который дали свой вариант ответа кураторы, художники и артисты, стал общей темой при выборе произведений и формировании пространства фестиваля.

Вид на реку Угра и Маяк Василий Иванов © ИА REGNUM

Комплекс «Вселенский разум» Василий Иванов © ИА REGNUM

Позолоченный телец Василия Щетинина Василий Иванов © ИА REGNUM «Вселенский разум» Василий Иванов © ИА REGNUM

Пляжная зона Василий Иванов © ИА REGNUM

Палаточный городок Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Бродский и Антон Тимоф — «Вилла ПО2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Непроходимая чаща Василий Иванов © ИА REGNUM

Партисипаторный проект Дмитрия Волкострелова Встреча-Место Василий Иванов © ИА REGNUM Штурм неба Василий Иванов © ИА REGNUM

Основатель арт-парка и «Архстояния» Николай Полисский Василий Иванов © ИА REGNUM

Обитаемое вещество Василий Иванов © ИА REGNUM Обитаемое вещество с ночной подсветкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Доминантой «Архстояния-2022» стал «Мавзолей мечты» Тотана Кузембаева. 29-метровая башня, увенчанная искусственным пальмовым оазисом, собрана послойно из различных материалов.

«Мавзолей мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутренний вид «Мавзолея мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM Фрагмент стены «Мавзолея мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

Кирпичи, пластиковые использованные бутылки, битое стекло, искусственные цветы, — всё это ступени над головой природы, по которым люди стремятся к своей мечте.

На пути к «Мавзолею мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

У «Мавзолея мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

У «Мавзолея мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стоит ли она такого пути, и как можно пройти его в гармонии с окружающим миром? Вот главные вопросы, волнующие автора Тотана Кузембаева.

Тотан Кузембаев рассказывает о своем проекте «Мавзолей мечты» Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабным элементом фестиваля стал «Санаторий сна» Романа Сакина. Погрузиться в широкий спектр состояний от легкой дремоты до глубокого сна можно именно здесь, уютно устроившись в гамаке или на кровати прямо в лесу.

«Санаторий сна» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Санаторий сна» Романа Сакина Василий Иванов © ИА REGNUM Роман Сакин Василий Иванов © ИА REGNUM

Качественным аккомпанементом сновидениям стали «скучные» лекции и хор зевающих людей. Также людям предлагали чай из травяных сборов.

Зевающий хор Василий Иванов © ИА REGNUM

Поиски счастья, по мнению художниц Юлии Назар, Светы Деминой, Ксении Куприной, Насти Марковской и Оли Аксеновой, можно осуществлять и с высоты птичьего полета. Отстранение от привычного восприятия окружающего и создание особого самостоятельного пространства «между небом и землей» дают возможность свежих впечатлений и ощущений.

С высоты птичьего полета Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Назар Василий Иванов © ИА REGNUM

Черной дырой на карте фестиваля стала «Большая грязь» Дарьи Лисицыной. Художница работает с темой детства, помещая всех желающих в равные и открытые взаимоотношения в контексте одной большой грязевой ванны. «Это удовольствие из детства».

Художница Дарья Лисицына Василий Иванов © ИА REGNUM

«Большая грязь» Дарьи Лисицыной Василий Иванов © ИА REGNUM

Купание Василий Иванов © ИА REGNUM

В проекте используется лечебная грязь, привезенная из Ейска Василий Иванов © ИА REGNUM Полное погружение Василий Иванов © ИА REGNUM

Наряду с этим грязь, привезенная специально для проекта из Ейска, обладает и полезными свойствами.

Рядом с грязью расположены душевые Василий Иванов © ИА REGNUM

Игровой формат представлен необычным проектом «Вау! Кикер». Число участников здесь может достигать 16 человек, а мячей может быть сразу 3 или 4. Коллектив mla+ в составе Игоря Тарновского, Даниила Веретенникова и Ксении Дудиной разработал новый увлекательный вариант кикера, удлиняющего классическую дистанцию игрового поля и сближающего при этом всё больше людей.

«Вау! Кикер» Василий Иванов © ИА REGNUM

Феномен «черной полосы» был очень интересно переосмыслен бюро Son architecture. Реальная черная полоса разрезала территорию Николы-Ленивца. Пройти по ней сквозь «жизненное поле» и дойти до Белых ворот Николая Полисского — это живописная метафора преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути.

Черная полоса Son architecture Василий Иванов © ИА REGNUM

Николай Полисский «Белые ворота» Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерпретация нестандартного масштаба аквариума и придание данному пространству новых интересных смыслов — вот основные аспекты работы Сергея Шеховцова «Аквариум». Огромную корягу и характерный сундук сокровищ на типичной гальке облюбовали не золотые рыбки, а посетители фестиваля. Смена масштаба привела к изменению восприятия. Теперь это рекреационная зона со своей экосистемой, пляжем и зоной комфорта.

Работа Сергея Шеховцова — Аквариум Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Шеховцов Василий Иванов © ИА REGNUM

Новым произведением классика «Архстояния» Александра Бродского стал лэнд-арт «6 соток».

Александр Бродский Василий Иванов © ИА REGNUM

Размышление о феномене «священного метража» дачного участка создает интересную геометрическую головоломку, в которую предлагает погрузиться автор. Лабиринт из 6 квадратов, огороженных характерными заборами, врезается в окружающий его ландшафт.

Работа «Шесть соток» — Александр Бродский Василий Иванов © ИА REGNUM

Ротонда Александра Бродского Василий Иванов © ИА REGNUM Ротонда Александра Бродского Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на ротонду Бродского ночью Василий Иванов © ИА REGNUM

Музыкальная программа стала двусоставным компонентом фестиваля. В ее контексте необходимо говорить не только о музыке, но и о самой площадке, на которой выступали артисты. В целом стоит отметить обилие подобных точек на карте «Архстояния-2022».

Вечер в Никола-Ленивце Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости фестиваля возвращаются утром к палаточному лагерю Василий Иванов © ИА REGNUM

Сеновал Василий Иванов © ИА REGNUM

Огненная сцена Василий Иванов © ИА REGNUM

«Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вместе с жанрами происходила и смена ландшафтов. От поля и полян до леса и оврагов. Одним из основных событий музыкальной программы можно по праву считать выступление группы POLE на «огненной сцене». Огромное пространство было окружено кольцом пламени костров. Пройти на партер внутри огня или остаться снаружи в амфитеатре — дело зрителя. Уникальный диалог между атмосферой огненной мистерии и звучанием женского акапельного секстета POLE, миксующим с битбоксом народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках. Параллельно с живым выступлением исполнительницы осуществляли его дубляж на жестовый язык для слабослышащих людей.

У огненной сцены Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители подходят к огненной сцене Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление группы POLE Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители Василий Иванов © ИА REGNUM POLE Василий Иванов © ИА REGNUM

Хоровод Василий Иванов © ИА REGNUM

Огонь догорает Василий Иванов © ИА REGNUM «Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

На огненной сцене Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутри огненной сцены Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители внутри огненного кольца Василий Иванов © ИА REGNUM

Также одними из наиболее атмосферных музплощадок фестиваля можно считать сцены «Одеялко» на акустической поляне и «Счастья нет?». В первом случае снова акцентным моментом становится элемент перформанса, заключавшегося в концерте с использованием «одеялка» размером 100 на 100 метров, сделанного из изотермической пленки с металлическим напылением. Сцена «Счастья нет?» поражает своей интеграцией в пространство оврага и общей уютной атмосферой музыкально-светового шоу.

Сцена в «Вавилонской яме» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости фестиваля передвигаются между ночными площадками Василий Иванов © ИА REGNUM Сцена Prizma Василий Иванов © ИА REGNUM

Шарлот Василий Иванов © ИА REGNUM

«Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM «Архстояние-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Акустическая поляна Василий Иванов © ИА REGNUM

Добраться до фестиваля можно было разными способами. Доехать на автобусе-театре, оказавшись в гуще спектакля, тоже было возможно. Любопытный формат поездки от режиссера Габбилена Галычева предварял фестиваль для всех желающих скоротать дорогу в творческой обстановке. Размышление на тему замкнутого пространства, перевоплощения и детерминированности взаимоотношений зрителя и артиста.