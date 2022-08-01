Пенза, , 15:59 — REGNUM В Пензе 26-летний мужчина перечислил на незнакомый счет около 3 млн рублей. По словам пострадавшего, действовал он по указаниям якобы сотрудника технической службы банка, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Банкомат 40.мвд.рф

По словам пострадавшего, на его телефон позвонил мужчина, который представился банковским сотрудником. Он убедил пензенца, что на его счете происходят подозрительные операции. Сохранить средства можно путем их перевода на безопасный счет. Горожанин так и сделал. Через банкомат он перечислил почти 3 млн рублей на несколько банковских счетов, которые продиктовал мошенник.

Позже пострадавший обратился в полицию. При этом о подобных способах обмана мужчине было известно. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителя поселка Беково Пензенской области убедили перевести сбережения на другой счет под предлогом сохранности денег.

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