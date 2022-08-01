Ульяновск, , 15:21 — REGNUM В Ульяновске обнародовали очередные данные мониторинга за работой пассажирского транспорта. Большая часть автобусных перевозчиков не выполняет свои обязанности, сообщается на сайте администрации областного центра.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

В мэрии ссылаются на итоги оценки работы пассажирских перевозчиков за последнюю неделю, с 25 по 31 июля, сформированные на основе региональной навигационно-информационной системы. Соответствующая информация поступает через ГЛОНАСС, оценку работе общественного транспорта даёт МБУ «Центр управления городом».

По итогам мониторинга в мэрии отмечают, что в «зелёную» зону по числу заявленных и выполненных маршрутов вошёл только один перевозчик — на маршруте № 20: доля выполненных рейсов превышает 95% от плана. На 12 маршрутах перевозчики выполняют от 7% до 94% заявленных рейсов.

«Оставшиеся 46 маршрутов, согласно мониторингу, находятся в «красной» зоне. Они выполнили менее половины запланированных на неделю рейсов», — заключают в администрации Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске меняют документ транспортного планирования в связи с переходом автобусных маршрутов на регулируемые тарифы.

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