Самара, 1 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Экс-руководителя строительной фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Самарской области. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

По версии следствия, фигурант уголовного дела умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы за период с января 2018 года по июль 2019 года путем включения в налоговые декларации заведомо недостоверной информации о заключении договора на приобретение материалов.

В материалах дела указано, что в результате был создан фиктивный документооборот с поставщиком при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений.

Следователи считают, что в результате в бюджет России не были перечислены налоги в размере не менее 45 млн рублей.

На основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области, было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.