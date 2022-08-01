Телефонные террористы «заминировали» 13 объектов в Курской области
Курск, 1 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Курской области утром 1 августа поступило 13 сообщении о минировании различных объектов, сообщил председатель областного комитета региональной безопасности Михаил Горбунов на оперативном совещании в администрации.
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За прошедшую неделю, по словам Горбунова, от жителей региона было также получено 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах.
«Противник пытается дестабилизровать обстановку и нарушить работу наших предприятий», — заявил Горбунов.