1 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 18:43 — REGNUM Новая эскалация вокруг Сербии заставляет вспомнить лето 1914 года. После убийства боснийским сербом Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгрии, в Европе вспыхнула Первая мировая война. Россия оказалась втянута в конфликт ровно 108 лет назад, 1 августа 2014 года.

Уильям Орпен. Подписание мира в Зеркальном зале. 1919

Тогда события в Сараево стали лишь нажатием спускового крючка, а претензии участников противостояния формировались годами и были основаны на колониальных интересах держав. Разногласия оказались столь сильны, что иным путём, кроме войны, разрешить их никто не мог. И когда Австро-Венгрия напала на Белград, Россия не осталась в стороне от братского сербского народа.

Сегодня, когда Россия вступилась за русских Донбасса, учитывать исторические уроки особенно необходимо.

«Первая мировая война напоминает о том, к чему приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом, и вместо сохранения самого благополучного континента мира — Европы — подвергают её опасностям. Хорошо бы помнить об этом и сегодня», — заявил президент России Владимир Путин в одном из выступлений.

Что общего между событиями с вековой разницей — Первой мировой войной и украинским кризисом? В обоих случаях Россия настойчиво пыталась предотвратить кровопролитие, используя дипломатию. Российская империя стремилась к переговорам с Австро-Венгрией по сербскому вопросу, но эти попытки оказались не востребованы, потому что Вена и её союзники ждали предлога для начала войны. Николай II просил императора Германии Вильгельма II помешать его союзнику зайти в войне против Сербии слишком далеко, но получил отказ. Россия объявила войну, когда убедилась в тщетности попыток вернуть конфликт в дипломатическое русло.

Пулеметчики. Первая Мировая война

В случае с Украиной военной операции предшествовали госпереворот в Киеве, бесчинства радикалов, гонения на русскоязычных и объявление Украиной «антитеррористической операции» против несогласных с курсом режима. Долгие годы Москва пыталась способствовать дипломатическому урегулированию, участвуя в нормандском формате и Минских соглашениях. Однако Киев и его западные кураторы не только не пытались разрешить конфликт, но и использовали время для накачивания Украины вооружением. И когда Россия прямо потребовала международных гарантий безопасности, то получила отказ.

Перед Первой мировой войной и во время неё Запад неприкрыто вмешивался во внутренние дела России. Германия тратила сотни миллионов марок на политическую дестабилизацию, пропаганду выхода из войны с Германией. Некоторые историки видят «руку Берлина» даже в событиях революционного 1917 года.

Масштабное вмешательство Запада во внутренние дела постсоветской России было повсеместным. Платформы для контента, НКО, СМИ, отдельные журналисты и блогеры получали западное финансирование, а также инструменты для продвижения нужных противникам России нарративов. Национал-предатели действовали под прикрытием псевдолиберальной идеологии. С начала российской спецоперации власти поставили заслоны зарубежным потокам дезинформации и русофобии с помощью законодательства об иноагентах и фейках.

Ещё одна аналогия прослеживается в участии России в судьбе народов, которые она считает своими. Сотни лет сербы были разделены между Османской империей и Австро-Венгрией. В XIX веке произошла цепочка событий, в результате которых разные части народа с помощью Петербурга получили автономию и сумели отстоять независимость. И поскольку освободительные движения подрывали власть Габсбургов, Австро-Венгрия при поддержке Германии готовилась к прямому противостоянию с Сербией для решения «славянского вопроса». На Украине XXI века Запад решал уже «русский вопрос», проводя политику дерусификации, притеснения, насилия и убийств.

Казненные сербские мирные жители. 1916

Основной причиной конфликтов в обоих случаях можно назвать колониальную политику Запада. Сто лет назад экономика объединённой Германии быстро росла и требовала новых рынков и ресурсов. Иначе ей грозила рецессия, а следствием могли стать и политические проблемы. Амбиции немцев подогревало обстоятельство, что их страна не успела к колониальному разделу мира и не получила заморских рынков сбыта, какими, к примеру, обладали Англия или Франция.

Сейчас США ставят цель сохранить статус единственной сверхдержавы, и для этого им необходимо подорвать мощь своих геополитических противников. Причём к ним относятся как Россия и Китай, так и союзники Вашингтона по НАТО. Дефицит дешёвых ресурсов и нехватка рынков может привести к ослаблению американского влияния в мире, чего за океаном допустить не могут, осознавая последствия таких перемен.

И эти колониальные потребности страна-гегемон всегда реализует чужими руками. В начале XX века основными противниками Берлина были Англия и Франция, а также их союзница Россия, на которую и осуществлялось воздействие через конфликт Австро-Венгрии и Сербии. После распада СССР для атаки на Россию Запад выбрал Украину, взрастив на её территории русофобию и воспользовавшись старыми наработками идеологов Польши и Австро-Венгрии по «украинизации». Одновременно на территорию страны было поставлено огромное количество вооружения и боеприпасов. Причём антироссийские планы шли далеко вперёд: от запуска сети биолабораторий до планов по появлению у Киева ядерного оружия.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Итогом Первой мировой войны стал новый миропорядок. В юриспруденции его называют Версальской системой международных отношений. Именно после военных баталий возникла Лига Наций. Впрочем, изъяны и несправедливость новых устоев, в том числе и по отношению к нашей стране, привели к новой, Второй мировой войне.

Станет ли новый мировой порядок итогом специальной военной операции? Это цель, достижения которой добивается Россия и её союзники. Главный принцип уже сформулирован — безопасность одних стран не должна достигаться за счёт безопасности других. Россия предложила миру идеи справедливости, равноправия и истинной свободы взамен псевдолиберальной системе исключительности определённых сил.

Ну а сможет ли Россия достичь желаемого или опять нашу страну ждёт «Версаль», покажет время.