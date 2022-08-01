Москва, 1 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Пассажир самолёта израильской авиакомпании «Эль-Аль», летевший рейсом Тель-Авив — Москва скончался от сердечного приступа во время полёта, передают 1 августа РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Пашу Кесеменского.

(сс) skeeze Самолет

Экипаж самолёта авиакомпании El Al Israel Airlines подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в столице Азербайджана Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.

Международный аэропорт «Гейдар Алиев» разрешил экстренную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту. Самолёт приземлился в аэропорту в 12.44 по местному времени. Но пассажир уже был мёртв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, смерть пассажира стала причиной задержки утреннего рейса «Сыктывкар-Москва».

Читайте подробнее: В Коми на борту самолета скончался пассажир