Тайбэй, , 15:18 — REGNUM Гипотетический визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань при любом исходе событий станет поучительной историей о внешней политике как США, так и Китая, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 августа.

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

Как сообщалось ранее, 30 июля самолет с Пелоси на борту взял курс на Юго-Восточную Азию. По одной из версий, она намерена посетить Тайвань вопреки решительному протесту КНР. В настоящее время Пелоси находится в Сингапуре, сообщается о ее планах посетить еще ряд стран региона. По некоторым версиям, от идеи посещения Тайваня Пелоси не отказалась.

« Думаю, что Пелоси с визитом на Тайвань не полетит. Насколько действительно такой визит планировался или мы имеем дело с проверкой степени и качества готовности Пекина реагировать на враждебные действия США, сейчас трудно сказать, для этого нужна специальная информация.

Тем не менее это в любом случае будет поучительная история в плане того, как сегодня строится внешняя политика и КНР, и США. Если китайцам удастся добиться нужного им результата — отказа Вашингтона от неприемлемого для КНР внешнеполитического шага — политическими средствами, честь им и хвала. Если нет, это станет дополнительным свидетельством неадекватности современного американского правительства. Создавать ещё один очаг военной конфликтности, причём на этот раз непосредственно для себя, разумные люди не станут.