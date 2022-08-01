Тайбэй, 1 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Гипотетический визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань при любом исходе событий станет поучительной историей о внешней политике как США, так и Китая, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 августа.

U.S. Embassy Ghana Нэнси Пелоси

Как сообщалось ранее, 30 июля самолет с Пелоси на борту взял курс на Юго-Восточную Азию. По одной из версий, она намерена посетить Тайвань вопреки решительному протесту КНР. В настоящее время Пелоси находится в Сингапуре, сообщается о ее планах посетить еще ряд стран региона. По некоторым версиям, от идеи посещения Тайваня Пелоси не отказалась.

«Думаю, что Пелоси с визитом на Тайвань не полетит. Насколько действительно такой визит планировался или мы имеем дело с проверкой степени и качества готовности Пекина реагировать на враждебные действия США, сейчас трудно сказать, для этого нужна специальная информация.

Тем не менее это в любом случае будет поучительная история в плане того, как сегодня строится внешняя политика и КНР, и США. Если китайцам удастся добиться нужного им результата — отказа Вашингтона от неприемлемого для КНР внешнеполитического шага — политическими средствами, честь им и хвала. Если нет, это станет дополнительным свидетельством неадекватности современного американского правительства. Создавать ещё один очаг военной конфликтности, причём на этот раз непосредственно для себя, разумные люди не станут.

Впрочем, для принятия правильного решения в Вашингтоне должны быть уверены, что в случае визита Пелоси на остров военная реакция КНР неизбежна. Но удалось ли китайцам сформировать у них такую уверенность?» — отметил Михаил Демурин.