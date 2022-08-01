Симферополь, , 15:18 — REGNUM Жители освобождённых территорий могут беспрепятственно отдыхать на территории Крыма Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Интервью опубликовано 1 августа.

Лето в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что в Крым приезжают туристы из Белоруссии, из Армении. Число туристов с Украины до введение ковидных ограничений достигало миллиона в год, однако затем — сократилось до нуля.

«Сейчас на полуострове могут беспрепятственно отдыхать жители освобожденных территорий», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы региона, около 80% туристов въезжают в Крым автомобильным транспортом, ещё около 20% прибывают по железной дороге.