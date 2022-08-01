София, 1 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Досрочные парламентские выборы в Болгарии будут проведены 2 октября текущего года. Об этом 1 августа сообщает БТВ.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, до этого времени основным политическим силам страны придется составить список потенциальных кандидатов в депутаты Народного собрания (парламента) страны.

«Пройдут выборы на демократических условиях, каждый болгарин сможет проголосовать за своего представителя, и болгарские власти сделают все возможное, чтобы обеспечить нормальное функционирование высшего законодательного органа Болгарии», — говорится в заявлении пресс-службы болгарского президента Румена Радева.

Напомним, 1 августа нынешнего года вступило в силу распоряжение президента Болгарии о сложении полномочий высшего законодательного органа страны.