Лиз Трасс поднялась на второе место в рейтинге Консервативной партии
Лондон, 1 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Позиции министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующей в борьбе за премьерское кресло, укрепились. На это указывают итоги ежемесячного опроса, опубликованного 1 августа на информационном портале Conservative Home.
Общий рейтинг Трасс составил 62,3 пункта, что на 13 пунктов больше, чем месяцем ранее. Это самый быстрый рост рейтинга по сравнению с другими членами правительства.
Трасс поднялась с третьего места на второе. На первом месте остаётся министр обороны Бен Уоллес, его результат — 85,5 пункта.
Риши Сунак, объявивший об уходе с поста министра финансов, в рейтинге не представлен. В прошлом месяце он находился на пятом месте с конца.
Подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон в июне имел отрицательную оценку — минус 21,1 пункта. Теперь у него 3,9 пункта.
Опрос состоялся в июле среди членов Консервативной партии, статистическая погрешность не указана.
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