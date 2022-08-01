Лондон, 1 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Позиции министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующей в борьбе за премьерское кресло, укрепились. На это указывают итоги ежемесячного опроса, опубликованного 1 августа на информационном портале Conservative Home.

UK Government Лиз Трасс

Общий рейтинг Трасс составил 62,3 пункта, что на 13 пунктов больше, чем месяцем ранее. Это самый быстрый рост рейтинга по сравнению с другими членами правительства.

Трасс поднялась с третьего места на второе. На первом месте остаётся министр обороны Бен Уоллес, его результат — 85,5 пункта.

Риши Сунак, объявивший об уходе с поста министра финансов, в рейтинге не представлен. В прошлом месяце он находился на пятом месте с конца.

Подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон в июне имел отрицательную оценку — минус 21,1 пункта. Теперь у него 3,9 пункта.

Опрос состоялся в июле среди членов Консервативной партии, статистическая погрешность не указана.

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