Калининград, , 15:16 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Калининградской области с российско-литовской и российско-польской границ проследовало 243 грузовика и 519 легковых автомобилей, в сопредельные республики выехало 239 единиц грузового и 404 — легкового транспорта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба областной таможни в понедельник, 1 августа.

В Калининграде Дарья Драй © ИА REGNUM

За сутки на территорию Российской Федерации въехало 234 грузовых автомобиля, на выезд было 190 машин.

Как отмечается, в направлении выезда из Калининградской области также ожидают очереди 10 большегрузов и 50 грузовиков.