Берлин, , 15:13 — REGNUM Необходимо приложить усилия, чтобы избежать новой эскалации в отношениях между Сербией и Косово. Об этом 1 августа заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Важно, чтобы в диалоге под эгидой ЕС могла состояться дальнейшая высокопоставленная встреча, чтобы можно было избежать новой эскалации», — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятому Приштиной закону о применении «режима взаимности» по отношению к документам, выданным Сербией, планировалось, что с 1 августа 2022 года вместо сербских паспортов на территории Косово буду действовать отдельные документы, выданные властями в Приштине. Сербы 31 июля блокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии.

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После эскалации на границе с Сербией правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории республики.

Как заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, на данный момент в ситуации с Косово получилось избежать кровопролития, однако она является трудной, у неё пока нет устойчивого долгосрочного решения.

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