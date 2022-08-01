Ханты-Мансийск, 1 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 1 августа с COVID-19 госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 1 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 39 человек. Выявили 109 заражённых, на семь человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 38 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 1 августа лабораторно подтверждён 212 671 случай заражения коронавирусом, выздоровели 209 277 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).