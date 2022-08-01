Челябинск, 1 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Челябинской области уже выполнен план на 2022 год по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Всего расселено 131,4 тыс. кв. метров. Переселили 8,5 тыс. человек. Это на 15% больше планового показателя.

По данным палаты, в Уральском федеральном округе план мероприятий по расселению аварийного жилья на 2019–2022 годы ведётся опережающими темпами.