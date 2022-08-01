Вашингтон, 1 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. План по полному возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана разработали вместе со своими союзниками США. Об этом 1 августа говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3, готовы обсуждать с Россией Соединённые Штаты.