Калининград, 1 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Калининградской области за последние сутки выявлено 90 случаев коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил Информационный центр по COVID-19 в понедельник, 1 августа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Известно, что уже госпитализированы 8 человек, 54 пошли на поправку.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю июля было выявлено 570 случаев коронавирусной инфекции. Большинство пациентов жаловались на симптомы ОРВИ.

Прирост числа заболевших среди взрослых составил 53,5%. Самой уязвимой оказалась категория россиян старше 65 лет (85,1%).

Кроме того, за прошедшую неделю (25-31 июля) выявлено 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у детей и подростков.