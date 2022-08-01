Самара, , 15:09 — REGNUM Сотрудники Самарской таможни предотвратили вывоз из России в Казахстан более 220 тонн сахара. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Мешки с сахаром

Отмечается, что таможенники остановили шесть большегрузов и два автомобиля «Газель» в пункте пропуска «Маштаково». В грузовых отсеках и прицепах этих автотранспортных средств были обнаружены мешки с сахаром.

Сообщается, что в отношении водителей были возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения установленных запретов, ограничений, а также наложены штрафы.

«Товар будет возвращен отправителю», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с мая 2022 года мобильные группы таможни располагаются в пунктах пропуска через государственную границу. В результате в июле сотрудники таможни предотвратили вывоз в Казахстан свыше 415 тонн сахара в 45 автотранспортных средствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 марта по 31 августа 2022 года из России запрещен вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца.