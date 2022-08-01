Кишинёв, , 15:07 — REGNUM В августе Молдавия будет покупать российский газ по цене в 1,5 раза выше, чем в июле. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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«Стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавия согласно условий контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» $1458,5 за тысячу кубометров», — написал Чебан.

Напомним, согласно контракту «Молдовагаз» и «Газпрома», заключённому в октябре 2021 года, цена на газ зависит от ситуации на топливных европейских рынках и перечитывается каждый месяц. В июле Молдавия платила за голубое топливо около $900 за кубометр.

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