Москва, 1 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Тема деноминации периодически всплывает в СМИ и вызывает повышенную обеспокоенность у многих граждан. В то же время оснований для нее сейчас, действительно, нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Напомним, деноминация — это изменение масштаба номинальной стоимости денежных знаков. Как правило, она проводится путем замены старых денежных знаков на новые, с меньшим номиналом, после периода высокой инфляции и финансовой нестабильности.

В новейшей истории России деноминация проводилась только в 1998 г. в соотношении 1000:1, после периода гиперинфляции 1990-х, когда инфляция измерялась сотнями, а в 1992 г. тысячами процентов за год.

В СССР деноминация происходила несколько раз — в 1922, 1923, 1924 гг. (после периода гражданской войны и фактического уничтожения централизованного денежного обращения), в 1947 г. (после войны) и в 1961 г.

Деноминация 1998 г. была сама по себе практически безболезненна для населения – старые купюры неограниченно обменивались на новые до конца 2002 г. — но совпала по времени с такими кризисными явлениями, как девальвация и дефолт, поэтому от нее остались негативные ассоциации в общественном сознании.

Значительно более неприятной была павловская денежная реформа 1991 г. по обмену 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 г., которые необходимо было обменять за три дня, и обмен был ограничен лимитом не более 1000 руб. на человека.

Для экономики деноминация имеет некий символический смысл – подводит черту под периодом финансовой нестабильности, а также упрощает расчеты.

Однако население часто не без оснований ассоциирует деноминацию с денежной реформой, которая в ряде случаев в советском прошлом носила частично конфискационный характер (если остатки на счетах меняются в другой пропорции по отношению к общему коэффициенту обмена, если ограничивается снятие наличной валюты со счетов, сумма обмена или сроки обмена устанавливаются очень сжатыми). Подобные элементы встречались в реформе 1947 г. (совмещенной с деноминацией) и при павловской реформе (когда деноминации не проводилось).

Сейчас, в условиях небольшой двузначной инфляции и однозначной инфляции прошлых лет, никаких оснований для деноминации, действительно, нет.

Пик текущей инфляции в 2022 году отмечался в марте (более 7% за месяц) на фоне обвала курса рубля из-за санкций, однако сейчас наблюдается дефляция, окрепший рубль и снижение инфляционных ожиданий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Центробанка Сергей Белов опроверг предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России.

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