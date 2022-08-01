Донецк, 1 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает 1 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

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