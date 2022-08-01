Саратов, 1 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Хозяйства Саратовской области продолжают уборку зерновых культур. В настоящее время валовый сбор превысил 1,1 млн тонн при средней урожайности 32,2 ц/га, сообщает 1 августа региональный минсельхоз.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

На сегодняшний день саратовскими аграриями убрано 15% площадей от плана, или 335 тыс. га. Обмолочено 320,5 тыс. га озимой пшеницы (27,5% от плана), озимой ржи убрано 11 тыс. га, или 18%.

В пяти районах Саратовской области приступили к уборке гороха и чечевицы. Намолочено 1,3 тыс. тонн при урожайности 16,7 ц/га.

Ячменя убрано с площади 1,5 тыс. га. Валовый сбор превысил 3 тыс. тонн, при урожайности 23,5 ц/га.

Также накопали более 5,8 тонн картофеля, собрано почти 19,5 тонн ранних овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России урожайность зерновых в 2022 году практически на четверть выше прошлогодней. Собрано уже более 40 млн тонн зерна, в том числе 33 млн тонн пшеницы.

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