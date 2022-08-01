Сеул, , 15:03 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали три человека. Об этом 1 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 1 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 086 675 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили четыре человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 651 138 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 33 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 465 286 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 434 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 5 592 555 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 44 689 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до19 820 739.

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