Кишинёв, , 15:00 — REGNUM Молдавская оппозиционная партия «Шор» организовала 1 августа протестную акцию в Кишинёве в поддержку депутата парламента республики Марины Таубер, находящейся под арестом. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Протест OpenClipart-Vectors

«Сотни членов и сочувствующих партии «Шор» протестуют перед Кишинёвской апелляционной палатой, где проходит новое слушание по делу Марины Таубер. Мировые судьи должны рассмотреть апелляцию адвокатов депутата», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мэра Оргеева Павел Вережан, участвующий в акции, назвал уголовное преследование Таубер «тоталитаризмом». Он считает, что судебная система выполняет то, что «диктует» ей власть.

«Правительство не беспокоит, как граждане будут оплачивать счета за газ, продукты и другие продукты, которые значительно подорожали. Мы должны остановить эти преступления», — сказал Вережан.

Сообщается, что в ходе акции люди скандировали лозунги с требованием освобождения Таубер, отставки правительства и президента страны Майи Санду.

Напомним, лидер партии «Шор» Илан Шор, скрываясь за границей, ранее призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться для «свержения» власти в стране. Его партия и другие оппозиционеры обвиняют руководство республики в резком ухудшении экономической ситуации. В июле одного из лидеров «Шор» Марину Таубер арестовали по делу о незаконном финансировании партии, а у других членов партии провели почти 100 обысков.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Молдавии призвали освободить Таубер из-под ареста под гарантии