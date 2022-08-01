Москва, 1 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Требование киевского режима к России вернуть ему «хотя бы треть» имущества Советского союза за рубежом, которое Москва получила, взяв на себя долги СССР, прокомментировал 1 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

Как отметил российский сенатор, такое требование Киева является странным и нелогичным.

«Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 млрд долларов, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что власти Украины требуют от России «хотя бы треть» зарубежного имущества Советского Союза, которое российская сторона получила потому, что взяла на себя долги СССР.