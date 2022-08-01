Ставрополь, 1 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Подведены итоги голосования за лучшее дерево года. Победителем национального конкурса «Российское дерево года 2022» стала Шаляпинская ель в городе Кисловодске Ставропольского края. За нее было отдано 19 605 голосов.

treeportal.ru Шаляпинская ель в Кисловодске

Как стало известно, возраст дерева-победителя составляет 133 года. Оно растет возле литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске. Дерево названо в честь певца Федора Шаляпина, который отдыхал в доме купца Михаила Ушакова летом 1917 года. Впоследствии в здании был открыт музей.

В оргкомитете конкурса «Российское дерево года 2022» сообщили, что второе место присуждено тюменской сосне «Жемчужина Тобольского леса» (8635 голоса), третье — «Царице-сосне» из Оренбуржья, набравшей 7571 голос.