Петрозаводск, 1 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Для АЭС «Тяньвань» в Китае филиал АО «АЭМ-технологии» в Республике Карелия собрал корпуса коллекторов парогенераторов. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Vk.com/aparfenchikov Литейный завод «Петрозаводскмаш»

Корпуса коллекторов пара первого контура предназначены для комплектации парогенераторов восьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в КНР. Они были собраны на предприятии в Петрозаводске.

Коллектор состоит из нескольких заготовок. Их поверхность покрывает антикоррозийный слой. С помощью автоматической сварки эти заготовки соединяются. Далее деталь поступает на финальную механообработку. Специалисты контролируют качество изделий на каждой стадии изготовления.

На один энергоблок необходимо восемь корпусов коллекторов, по два на каждый парогенератор. Половина корпусов, собранных на Петрозаводскмаше, уже готовы к отгрузке.

Отметим, что АЭС «Тяньвань» получил первые энергоблоки №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 в 2007 году. Следующие два ввели в работу в 2018 году, тогда подписали контракт на сооружение следующих энергоблоков для АЭС.