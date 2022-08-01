Симферополь, 1 августа 2022, 14:57 — REGNUM Около 80% туристов приезжают в Республику Крым автомобильным транспортом, ещё около 20% прибывают по железной дороге. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в интервью «Российской газете», опубликованном 1 августа.
Он добавил, что добраться можно не только прямыми поездами, но и, например, из Сочи, Краснодара, Кисловодска — автобусные трансферы организуют крымские отельеры.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля авиасообщение с Крымом приостановлено. Ранее власти заявляли о сокращении турпотока на полуостров по итогам июня на 40% по сравнению с показателями 2021 года.