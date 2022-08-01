Симферополь, 1 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Около 80% туристов приезжают в Республику Крым автомобильным транспортом, ещё около 20% прибывают по железной дороге. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в интервью «Российской газете», опубликованном 1 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

«Железнодорожные перевозки увеличились в 2,5 раза. Сейчас 80 процентов туристов прибывают на полуостров автомобильным транспортом, 20 процентов — по железной дороге», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что добраться можно не только прямыми поездами, но и, например, из Сочи, Краснодара, Кисловодска — автобусные трансферы организуют крымские отельеры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля авиасообщение с Крымом приостановлено. Ранее власти заявляли о сокращении турпотока на полуостров по итогам июня на 40% по сравнению с показателями 2021 года.