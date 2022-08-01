1 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В этом году почтить память русских солдат Первой мировой собралось более 500 жителей Республики Словения.

Роман Газенко, , 15:59 — REGNUM 31 июля 2021 года в Словении у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич прошли традиционные мемориальные мероприятия в память русских военнопленных, погибших в Юлийских Альпах в 1916 году. Русская Свято-Владимирская часовня была возведена узниками австрийского лагеря военнопленных во время Первой мировой войны. Всего за время существования лагеря там погибло свыше 10 тысяч русских солдат.

Поминальные торжества у русской часовни в Словении Роман Газенко © ИА REGNUM

Русская часовня была восстановлена в 2005 году. В этом военном мемориале российско-словенской дружбы с 1993 года ежегодно проводится поминальная служба. На церемонии традиционно присутствуют представители общественности и политики из Словении и России.

В этом году почтить память русских солдат Первой мировой собралось более 500 жителей Республики Словения. Но значительная часть желающих не смогла принять участие в торжествах. Под предлогом соблюдения «норм общественной безопасности» местные спецслужбы ограничили доступ к Русской часовне.

Мероприятия были организованны Обществом дружбы Словении и России.

Представители посольства России в Любляне во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом России Т. Р. Эйвазовым возложили венок памяти у мемориала.

В церемонии возложения и мемориальных мероприятиях принял участие министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономического и международного сотрудничества города Москвы Сергей Черёмин.

В торжествах приняли участие видные политические и общественные деятели — первый президент Республики Словения Милан Кучан, председатель совета директоров компании КРКА Йоже Цоларич, директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе Янез Уйчич.

В торжествах у Русской часовни традиционно принимает участие влиятельный общественный деятель Европы — бывший министр обороны Словении, многолетний руководитель ветеранской организации Словении за ценности Народно-освободительной борьбы доктор Тит Турншек. По итогу мероприятия он дал эксклюзивное интервью ИА REGNUM.

Тит Турншек Роман Газенко © ИА REGNUM

Роман Газенко: Недавно российское руководство включило Республику Словению в список недружественных стран. Насколько обоснованным было это решение?

Тит Турншек: Нынешние торжества у Русской часовни отражают истинное отношение народа Словении к памяти русских солдат, России и российскому народу. Чего, увы, нельзя сказать о нынешней словенской политике. Глядя на то, что словенское правительство творит с начала конфликта на Украине, могу сказать, что мне просто стыдно за тех, кто руководит нашей страной. Я считаю ответные действия российского руководства абсолютно обоснованными.

Русские пленные, австро-венгерские солдаты и офицеры напротив русской часовни св. Владимира на альпийской дороге по пути к Вршичу. 1916-1917

Роман Газенко: Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы восстановить традиционно дружеские российско-словенские отношения?

Тит Турншек: С нашей стороны мы должны на уровне общественности предпринимать усилия, чтобы сохранить дружбу с российским народом. Времена меняются, политики сменяются, дружба должна остаться. Но уже сейчас необходимо осуществлять политические шаги к восстановлению прежнего уровня межгосударственных отношений. К примеру, первым шагом могло бы стать возобновление работы закрытого Русского центра науки и культуры в Любляне. Его работа была остановлена решением правительства Янеза Янши после начала военного конфликта на Украине.

Также необходимо прекратить поток оголтелой антирусской и антироссийской пропаганды в словенских СМИ.

После этого необходимо, чтобы словенское руководство открыто сообщило общественности подлинное (и хорошо известное ему!) положение дел на Украине и прекратило следовать в фарватере пропагандистского вранья НАТО и ЕС. Нам крайне необходимо сохранять непредвзятость, нейтралитет и дружбу с Россией и всеми странами мира. Пора, наконец, сказать народу Словении правду об истинных источниках нынешнего конфликта. Его заварила американская администрация Джо Байдена. Цель нынешнего руководства США — уничтожить Россию или как минимум не допустить сохранения ею статуса одного из мировых лидеров. Это в значительной мере отражает внутриполитический конфликт в самих Соединённых Штатах. Во время президентства Дональда Трампа ЕС стала проявлять признаки независимой от США политики, Евросоюз активизировал своё сотрудничество с Россией. Наша словенская экономика теснейшим образом связана с российской. Тогда же в Европе стала осуществляться идея оборонной самостоятельности, собственных вооружённых сил. В перспективе это означало фактический конец НАТО. Задача Байдена — пресечь эти тенденции становления Европы как самостоятельной силы, и в качестве инструмента была избрана Украина. США заставили украинского президента Зеленского, а следом — всю Европу, войти в этот конфликт с Россией.