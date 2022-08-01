* Талибов — запрещённая в России организация

Тегеран, 1 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют точных сведений о линии границы между Афганистаном и Ираном, и их действия приводят к недоразумениям, а иногда и к пограничным конфликтам. Об этом заявил Насир Канъани, представитель МИД Ирана, передаёт телеканал Afghanistan International.

(сс) CWitte Граница

На пресс-конференции в Тегеране Канъани попросил представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ознакомить своих пограничников с линией границы.

Напомним, 31 июля произошло очередное столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками в районе Дарвиш уезда Канг провинции Нимроз. Местные источники сообщили Afghanistan International, что в ходе столкновения были убиты два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Погранкомиссар командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил гибель одного из своих людей, при этом губернатор города Хирманд в иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что конфликт между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нимрозе завершился без жертв.

«Пограничные силы Ирана уделяют пристальное внимание вопросу, тщательно следят за перемещениями через границу и защищают безопасность границ. Мы настроены серьёзно и действуем ответственно и осторожно в этой области», — заявил представитель МИД Ирана.

Он подчеркнул: »Мы ожидаем от властей Афганистана более тщательного ознакомления своих пограничников с линией границы и их обязанностями, чтобы мы не стали свидетелями повторения подобных инцидентов».

Пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не продемонстрировали официальной реакции на недавний пограничный конфликт между силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками.