Одесса, Украина, 1 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Начало работы так называемого «зернового коридора» с Украины — результат российско-турецкой договоренности, заявил 1 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Как сообщалось ранее, утром 1 августа судно с украинским грузом кукурузы вышло из Одессы и взяло курс на Стамбул.

«Киеву выбора не оставили», — отметил дипломат.

Россия этой договоренностью демонстрирует свою «открытость для обеспечения продовольственной безопасности арабских и африканских государств», добавил Мирошник.