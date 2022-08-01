Орловский район, Ростовская область, , 14:58 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 31 июля в результате поножовщины погибли два человека. Подозреваемый в убийстве задержан.

Убийство mosaic36

Как пишет телеграм-канал Don Mash, инцидент случился в посёлке Орловском. В ходе конфликта, возникшего между тремя местными жителями, злоумышленник ножом нанёс смертельные ранения двум оппонентам. Мужчины скончались на месте происшествия.

Затем убийца похитил автомобиль одного из погибших. Чтобы скрыть следы преступления, он пытался его сжечь.

Предполагаемый преступник задержан.