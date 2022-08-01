Москва, , 14:53 — REGNUM Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль озвучила то, что и так уже было очевидно здравомыслящим экономистам и политикам, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Япония Dang Son

«Подрыв торговых отношений с Россией и введение против неё жёстких санкций спровоцировали рост цен на энергоносители, снизили доходы от экспорта товаров в Россию, создали напряженность и подорвали надежность поставок газа из России при отсутствии разумных альтернатив.

Экономика Австрии сильно зависит от экономики Германии, которая пострадала в результате усугубляющегося энергетического кризиса больше всего.

Подобные кризисные явления приводят к росту цен, закрытию части предприятий Евросоюза и, как следствие, к разрывам цепочек поставок, которые провоцируют закрытие других предприятий и так далее.

Европейские политики переоценили устойчивость экономики Евросоюза, ожидая заместить российские энергоресурсы поставками из других стран.

Однако этого не произошло и сейчас все больше стран Европы признают зависимость от российских поставок и невозможность перехода на другие альтернативные источники энергии в ближайшем будущем», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа в современном мире нуждается в России больше, чем Россия в Европе, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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