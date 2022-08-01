Донецк, , 14:49 — REGNUM Вооружённые украинские формирования выпустили в течение десяти минут 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом 1 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:00 ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бойцы Росгвардии нашли в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами.