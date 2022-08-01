Донецк, 1 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщает 1 августа представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 (совпадает с мск) — н. п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, боевики ВСУ в 14:00 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм. Спустя 20 минут боевики ВСУ выпустили по Кировскому району еще пять снарядов калибра 155 мм.