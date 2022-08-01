Воронеж, , 14:46 — REGNUM Церемония возложения цветов к памятному знаку «Воронежцы — полные кавалеры Знака Отличия Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия» состоялась на Терновом кладбище Воронежа 1 августа, мероприятие посвятили Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В Воронеже вспомнили погибших воинов Первой мировой войны Пресс-служба правительства Воронежской области

В церемонии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и города Воронежа, федеральных структур, правоохранительных органов, представители духовенства. В числе присутствующих был губернатор Александр Гусев. Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку, военный оркестр исполнил Государственный гимн Российской Федерации.

1 августа в России отмечают официальную памятную дату — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. В этот день в 1914 году Российская империя вступила в первый из крупнейших военных конфликтов XX века.