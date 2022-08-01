Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM Ростовская область может поставить рекорд по сбору ранних зерновых культур. Об этом в ходе рабочей поездки в Куйбышевский район заявил донской губернатор Василий Голубев.

Зерно для помола Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодня валовой сбор превысил 11,8 млн тонн ранних зерновых. При этом средняя урожайность не меньше 41,2 центнера с гектара, и она будет расти, если оценивать по таким полям, как в Куйбышевском районе, где урожайность составила 70 центнеров с гектара, превысив средний показатель по области. <…> Во всех территориях селяне оценивают урожай как очень хороший. Надеюсь, что и пропашные не подведут, и вторая часть страды. Так что Ростовская область идёт на рекорд», — подчеркнул глава региона.

По словам Голубева, в ближайшие дни ранняя уборка зерновых в Ростовской области завершится. Труженики донского села уже обмолотили около 90% площадей.

ИА REGNUM сообщало, что ранее первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров отмечал, что аграрии Ростовской области в 2022 году сохраняют лидирующие позиции по урожаю зерна в России.

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