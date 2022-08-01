Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Ростовская область может поставить рекорд по сбору ранних зерновых культур. Об этом в ходе рабочей поездки в Куйбышевский район заявил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для помола

«На сегодня валовой сбор превысил 11,8 млн тонн ранних зерновых. При этом средняя урожайность не меньше 41,2 центнера с гектара, и она будет расти, если оценивать по таким полям, как в Куйбышевском районе, где урожайность составила 70 центнеров с гектара, превысив средний показатель по области. <…> Во всех территориях селяне оценивают урожай как очень хороший. Надеюсь, что и пропашные не подведут, и вторая часть страды. Так что Ростовская область идёт на рекорд», — подчеркнул глава региона.

По словам Голубева, в ближайшие дни ранняя уборка зерновых в Ростовской области завершится. Труженики донского села уже обмолотили около 90% площадей.

ИА REGNUM сообщало, что ранее первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров отмечал, что аграрии Ростовской области в 2022 году сохраняют лидирующие позиции по урожаю зерна в России.