Чебоксары, 1 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с территории автомойки. В совершении преступления подозревается ранее судимый за угон работник автомойки, не имеющий водительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл 31 июля около 03:00. Неравнодушные чебоксарцы по улице Богдана Хмельницкого обратили внимание на машину, которая ехала с признаками нарушения ПДД и позвонили в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции остановили «Дэу-Нексия», из-под капота которой валил дым.

«У водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Правонарушитель сразу признался, что иномарку взял на территории автомойки, работником которой он является», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

По данным правоохранителей, подозреваемый дважды привлекался к уголовной ответственности за угон, водительских прав у него нет.

В отношении чебоксарца составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления»).

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Правоохранители просят жителей сообщать о водителях с признаками опьянения, отмечая, что с начала года в Чувашии за управление в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования задержаны 2007 водителей. По вине нетрезвых водителей произошло 69 ДТП с шесть жертвами, ещё 99 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2023 года в Чувашии завели уголовное дело по факту угона автомобиля, которое произошло на глазах автовладельца. Подозреваемый, у которого не было прав, врезался в столб на угнанной машине.

Подробнее: Подозреваемый в угоне иномарки на глазах владельца попал в ДТП в Чувашии