Саратов, , 15:13 — REGNUM В Саратове представили инновационную трубопроводную арматуру для импортозамещения в СПГ-проектах. Событие происходило на площадке «Саратовского арматурного завода» во время IV Всероссийской конференции «Возможности производства аналогов импортной и высокотехнологичной трубопроводной арматуры для реализации проектных решений», где участвовали более 40 ведущих проектных институтов из 18 регионов России.

«НПО «Регулятор» представило криогенную арматуру для строительства заводов по СПГ, а также линейку импортозамещающих регулирующих клапанов с интеллектуальными средствами управления. «Саратовский арматурный завод» продемонстрировал шаровые краны для подводных трубопроводов природного газа и другие образцы трубопроводной арматуры. Компания «Техпромарма» продемонстрировала запатентованный в Европе и не имеющий аналогов в мире самостабилизатор давления, позволяющий значительно продлевать срок службы трубопровода.

Для того, чтобы Россия занимала лидирующие позиции в производстве и экспорте СПГ отечественные компании форсированно развивают технологии для производства сжиженного природного газа. Для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны и успешно развивать собственные инновационные технологии — в России строят современные заводы и уникальные кластеры, которые объединяют газопереработку и газохимию. Эти шаги отвечают также стратегическим инициативам Правительства России — «Прорыв на рынки СПГ» и «Развитие производств новых материалов».

Одновременно российские разработчики создают программные продукты для цифровизации производства и логистики, применимые в энергетической отрасли. Так, страна производит инновационнные решения и технологии для импортозамещения, которые в будущем возможно также продавать за рубеж благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсигян отметила, что новые реалии существенно влияют на географию международных контактов России и стран-участниц ЕАЭС:

«Активное взаимодействие сейчас ведется с Сербией, Сингапуром, Вьетнамом, Кубой, Молдавией, Монголией, странами ШОС, АСЕАН, СНГ».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе, производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.