Москва, , 14:51 — REGNUM Запад пользуется косовским вопросом, чтобы давить на Сербию и требовать отказа от неприятия санкций Евросоюза против России. Об этом российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил 1 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Запад совершенно прямо и откровенно говорит, что Белград должен признать независимость Косово, а также старается заставить Белград прекратить содействие Республике Сербской. Это два болезненных направления повышенного давления на Сербию.

Кроме того, добавил Боцан-Харченко, путём давления и провокаций Белград хотят поставить в такое положение, когда он «не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жёсткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Косово отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами в край. Он должен был вступить в силу 1 августа. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград делает всё возможное, чтобы снизить напряжённость в Косово.

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