Москва, 1 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт поединок против серба Александра Илича. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

EliteXC Александр Шлеменко (справа)

Отмечается, что поединок состоится 26 августа на турнире лиги RCC в Екатеринбурге.

«Илич заменит Магомеда Исмаилова и проведёт бой против Александра Шлеменко», — говорится в сообщении.

Илич выступал в польской организации KSW. На его счету 18 поединков, из которых 13 побед и пять поражений.