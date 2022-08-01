Ставрополь, 1 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае завершается уборка зерновых. Уже убраны 93,3% площадей. При этом аграриям удалось получить богатый урожай — 7,8 млн тонн зерна, сообщили 1 августа в пресс-службе правительства региона. Средняя урожайность по краю составила 30 ц/га.

Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая

Больше всего удалось намолотить с одного гектара аграриям Новоалександровского и Изобильненского городских округов — по 63,4 и 58,2 центнера соответственно.

Напомним, в 2021 году на Ставрополье было собрано более 8 млн 590 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 38 ц/га. Больше всех намолотили хлеборобы Ипатовского округа, им удалось собрать свыше 800 тыс. тонн.