Сеул, 1 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В июне 2022 года Южную Корею посетили 227 713 иностранных туристов, что на 195,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Известно, что в апреле Южную Корею посетили 127 919 человек, в мае — 175 922 человека.

Согласно опубликованным данным, число туристов из США, посетивших страну Утренней свежести, увеличилось на 205,3%, из Японии — на 569,1%, из Тайваня — на 266,5%. Однако число туристов из Китая, напротив, сократилось на 1,6%.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, увеличилось на 419,6%, до 412 798 человек.