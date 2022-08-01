Бамиан, Афганистан, , 14:41 — REGNUM Ряд пациентов отделения неотложной помощи провинциальной больницы Бамиана в Афганистане жалуются на двойные стандарты врачей этого медучреждения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

Они говорят, что ждали медиков в приёмном отделении, но по прошествии трёх часов ни один врач так и не подошёл к ним.

«Я приехал в отделение неотложной помощи в восемь часов, там было очень много больных. Но прошло три часа, ни один врач не пришёл их осматривать», — рассказал изданию на условиях анонимности один из пациентов.

По его словам, у большинства пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи, были серьёзные проблемы со здоровьем, и врачи должны были оказать им помощь как можно скорее.

Другой пациент, также не пожелавший назвать своё имя, говорит, что у некоторых врачей провинциальной больницы Бамиана двоякий и предвзятый подход к пациентам.

«Если приходит кто-либо из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о нём заботятся два-четыре врача, но если пациент — обычный человек и не кто-нибудь из знакомых, врачи не спешат их лечить», — пояснил он.

Узнать мнение департамента здравоохранения провинции Бамиан по этому поводу не удалось. В ведомстве отказались отвечать.

И ранее пациенты провинциальной больницы Бамиана жаловались на отсутствие внимания и двойственное отношение врачей этой больницы.